Traffico Roma del 27-05-2023 ore 16 | 30

(Di sabato 27 maggio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... 8 mesi Luciano Marsella , 50 anni, tutti di; 4 anni e 6 mesi anni Pasqualino La Pasta , 41 anni, di Pomigliano D'Arco (Na). Gli imputati erano accusati di aver messo in piedi undi ...Conclude la mostra una panoramica sull'attività napoletana dell'architetto, in particolare sul progetto del Foro Carolino destinato a diventare uno svincolo fondamentale per ile il ...... lesioni personali, produzione,e detenzione illecita di stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere. Nel corso dell'udienza presso le aule di Piazzale Clodio, il Tribunale diha ...

Traffico a Roma, caos anche in serata: città paralizzata, e la finale di Coppa Italia non c'entra leggo.it

Il Ponte sullo Stretto di Messina è inutile e dispendioso dal punto di vista economico, rischioso dal punto di vista tecnologico, dannoso dal punto di vista ambientale. Appalto e Via andrebbero rifatt ...Roma. Niente di più pericoloso: la volante del suo furgone completamente ubriaco, e la sua andatura di certo non è passata inosservata a coloro che hanno incrociato il suo cammino: uno zigzagare conti ...