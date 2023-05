Torino | Juric post Spezia | “Ancora insulti razzisti Mi hanno dato dello zingaro”

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) Il mister del, Ivan, è intervenuto in conferenza stampa nelpartita contro lo. Il suo Toro è riuscito a imporsi per 0-4 al Picco, complicando la lotta per la salvezza dei liguri. Ma durante il match, il tecnico granata è stato preso di mira da alcuni soggetti che loinsultato, pronunciando anche parole razziste. Ecco di seguito il commento di, giustamente indignato per quanto accaduto., LE PAROLE DI“Dipende da altri risultati. A me interessava vincere, abbiamo fatto la partita giusta con qualità e battaglia. Siamo felici. Ci sono stati soliti. Ho cercato di non reagire, però non è facile. L’arbitro è stato bravo, ma alla fine non ci rimani bene., ...