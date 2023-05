Top&Flop Fiorentina-Roma 2-1 | Ikoné sempre pericoloso | Ibanez ancora disastroso

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) Una partita molto intensa, forse troppo per due squadre che nei prossimi giorni dovranno giocarsi due finali europee, ma sicuramente bella per lo spettacolo che le due compagini hanno saputo dare. Il film della gara si è sviluppato in maniera molto precisa, in un modo molto spesso visto in questa stagione da parte di una squadra e dell’altra. Laha chiuso tutto gli spazi, partendo in contropiede e in uno di questi ha segnato il gol del vantaggio. Dall’altra parte laha giocato per tutto il match, ha proposto soprattutto con gli esterni offensivi e ha tenuto molto alto le sue mezzali. Poteva finire in qualsiasi modo, ma l’ultimo assalto della, insieme alla stanchezza che ha indebolito la forza della difesa della, hanno portato alla vittoria della Viola per 2-1. I top del match Anche se la ...