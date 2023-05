Tolosa vs Auxerre – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 27 maggio 2023) Per evitare il quarto pareggio consecutivo per 0-0 nell’ultima partita casalinga della stagione di Ligue 1, ilrinnova le ostilità con l’allo Stadio disabato 27 maggio sera. Lo scorso fine settimana gli uomini di Philippe Montanier sono stati sconfitti in uno stallo senza reti con il Nizza, mentre gli ospiti – nonostante i loro sforzi – sono stati sconfitti per 2-1 dal Paris Saint-Germain. Il calcio di inizio divse previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreNon si sa come sia stato possibile che la rete non si sia increspata nemmeno una volta durante la sfida tra Nizza edi domenica scorsa, visto che entrambe le squadre ...