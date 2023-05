Tina Turner | l’ultima foto prima della morte sui social

Leggi su cultweb

(Di sabato 27 maggio 2023)aveva condiviso la sua ultimasuidue annie oggi quella immagine è stata rilanciata dai fan. Nell’immagine in questione,appare molto diversa da come ce la ricordavamo, con il viso struccato e segnato dai tanti problemi di salute degli ultimi tempi. La grinta però, sembra quella di sempre. L’artista infatti aveva condiviso ladavanti ad uno schermo per promuovere la messa in onda imminente del documentariosul network HBO. L'articolo proviene da CultWeb.it.