The Old Oak | recensione del film di Ken Loach

(Di sabato 27 maggio 2023) Il: The Old Oak, 2023. Regia: Ken.Cast: Dave Turner, Ebla Mari, Debbie Honeywood, Reuben Bainbridge. Genere: Drammatico. Durata: 113 minuti. Dove l’abbiamo visto: In anteprima stampa e in lingua originale, al Festival di Cannes. Trama: The Old Oak è l’ultimo pub rimasto in un piccolo villaggio in declino del nord dell’Inghilterra. La quiete del luogo viene turbata con l’arrivo di alcuni rifugiati della Siria, soprattutto quando TJ, proprietario del pub, fa amicizia con la giovane Yari. L’ultimoin concorso al Festival di Cannes 2023 è la nuova opera di Ken, il “paladino della classe operaia” che qui sulla Croisette ha già vinto due Palme d’oro, con Il vento che accarezza l’erba nel 2006 e poi con Io, Daniel Blake nel 2016. Difficile che vinca una terza volta, ma poco ...

C'è il conflitto basilare di tutto il cinema di Ken Loach inOak , quello di un personaggio che a un certo punto sarà costretto a fare una scelta ingiusta e che non dovrebbe esistere, tra capitale (e quindi sopravvivenza economica) e ideali. Lui è il ...La protesta è avvenuta prima della proiezione del film di Ken Loach, 'oak'. La sicurezza è intervenuta fermando la modella che, dopo aver discusso qualche minuto con loro, è stata allontanata.La protesta è avvenuta prima della proiezione del film di Ken Loach, 'oak'. La sicurezza è intervenuta fermando la modella che, dopo aver discusso qualche minuto con loro, è stata allontanata.

Ken Loach e l’addio al cinema, The Old Oak è il vibrante testamento di un artista-combattente Il Fatto Quotidiano

Cannes, 27 mag. (askanews) -A Cannes è il turno di Ken Loach in concorso col suo "The old oak", ultimo red carpet per l'ultima proiezione prima che la giuria assegni la Palma d'oro della 76esima ...