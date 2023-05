Terrore in volo | passeggero apre portellone dell' aereo

(Di sabato 27 maggio 2023) Paura su una compagnia sudcoreana Asiana Airlines quando unha aperto un. Il pilota è comunque riuscito a far atterrare il veliin sicurezza e nessuno è rimasto ferito anche se alcuni passeggeri sono stati portati in ospedale per accertamenti. L', che trasportava 194 persone, era partito dall'isola meridionale di Jeju ed era diretto verso la città sud-orientale di Daegu. Quando uno dei passeggeri ha tentato di aprire ilaltri hanno tentato di fermarlo, non riuscendo. Ilè rimasto parzialmente aperto per un tempo imprecisato. Dopo l'atterraggio il responsabile è stato arrestato.

Come è possibile aprire il portellone di un aereo in volo Il caso dell'aereo in Corea del sud, portello aperto in atterraggio. Rispondono gli esperti dell'Anpac ...Attimi di terrore su un volo Asiana Airlines con circa 200 persone a bordo: in fase di atterraggio all'aeroporto di Daegu in Corea del Sud, un passeggero ha aperto un'uscita d'emergenza toccando la le ...