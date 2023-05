Terremoto | violenta scossa di magnitudo 6 1 | la situazione

(Di sabato 27 maggio 2023)didi6.1 ha colpito le isole Tonga. Grande paura e agitazione tra la popolazione che ha avvertito il sisma: ecco i dettagli. L’area a sud del Pacifico è tornata a scuotersi e incutere timore nelle prime ore di sabato 27 maggio. Le isole della regione sono tutte abitate e la popolazione ha temuto il peggio. Per fortuna, non ci sono stati grandi disagi e, soprattutto, si è scongiurato l’allarme tsunami. La, però, continua ad essere monitorata dalle autorità.(AdobeStock) – CheNews.itIl sisma è stato registrato sai sismografi alle ore 02:11 italiane, quando era ora di pranzo nelle Isole Tonga, parliamo precisamente delle ore 13:11 locali. L’allerta è stata diramata fin da subito da tutte le istituzioni e la ...

... mae alluvione sono due cose diverse. Non si può solo ricostruire nello stesso luogo ... quindi rendendo le città più resilienti e verdi, in modo tale che la pioggiapossa essere ...... si ebbe già nel primo Dopoguerra, nel contesto dellademonizzazione dell'avversario. ... per non dire del "presidente architetto" in occasione delle visite a L'Aquila colpita dal...... colpito da unaondata di maltempo nelle ultime settimane: tra queste ci sono gli aiuti ... sulla base dell'esperienza deldel 2012 . Un ruolo, questo, che non sarà di Bonaccini , ...

Terremoto Tonga, violenta scossa di magnitudo 6 a Neiafu Notizie.it

Violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.1 ha interessato le isole Tonga. Grande paura e agitazione tra la popolazione.Nella notte tra ieri e oggi è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6 e profondità 215 chilometri a Neiafu, Tonga. Il sisma è stato violentissimo.