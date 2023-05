Terra Amara | anticipazioni luglio 2023 | Mujgan una scheggia impazzita | Karem Alì rischia di morire a causa sua

(Di sabato 27 maggio 2023) Fino a dove si spingerà la “follia” diHekimoglu? La risposta arriverà nelle puntate italiane in onda nei prossimi mesi, soprattutto quando la donna si renderà protagonista di un gesto che rischierà di mettere in serio pericolo la vita di Kerem Alì, il figlio che ha avuto dal marito Yilmaz Akkaya: La L'articolo proviene da KontroKultura.

Le anticipazioni turchetornano puntuali e ci svelano che Gaffur sarà messo in difficoltà da Behice. La zia di Mujigan gli rivelerà di essere a conoscenza del fatto che è stato lui a uccidere Hatip e minaccerà il ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 maggio , alle 14.10 , Hunkar e Fekeli si mettono sulle tracce di Demir , il quale, pistola alla mano, ha strascinando non si sa dove Zuleyha. ...torna con gli speciali della fine settimana: la puntata di oggi mi lascerà a bocca aperta. Ecco tutte le anticipazioni da non perdere Questa settimana si è aperta con degli episodi ...

Terra amara, puntata di oggi 26 maggio in streaming Mediaset Infinity

Nelle prossime puntate Terra Amara vedremo Gaffur minacciato dalla zia di Mujigan. Ecco cosa accadrà nella soap turca Bir Zamanlar Çukurova.Negli episodi di Terra Amara di domenica 28 maggio 2023, la situazione si farà davvero dura per Zuleyha. Demir, furioso con lei, ha preso una pistola e l’ha minacciata, portandola via. Hunkar e Fekeli ...