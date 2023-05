Terra Amara | anticipazioni dal 28 maggio al 3 giugno 2023 | Zuleyha tenta il suicidio

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 27 maggio 2023) Le conseguenze del gesto di Mujgan (la donna ha mandato a Demir un video compromettente died Yilmaz) saranno drammatiche per la Altun. La donna, infatti, secondo ledal 28al 3in onda su Canale 5, tenterà ilper via dei soprusi del marito. Tuttavia, Fekeli eviterà il peggio e le darà la sua protezione. Nel frattempo, Gulten e Cetin dovranno rimandare il fidanzamento, mentre tutti saranno in ansia per la scomparsa di Adnan e Uzum.dal 28al 3: Demir portanel bosco con l'intenzione di ucciderla Demir, dopo aver visto il ...