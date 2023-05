Tentato omicidio in via Caracciolo a Napoli | arrestato

(Di sabato 27 maggio 2023)in viaper motivi di viabilità. L’indagato avrebbe esploso dalla sua auto colpi di arma da fuoco verso l’auto delle vittimein Via. Questa mattina, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale disu richiesta della locale Procura della Repubblica A finire in carcere per effetto della misura cautelare C. R. classe 2003. Il 20enne è ritenuto dagli inquirenti gravemente indiziato del reato diaggravato e porto e detenzione di arma comune da sparo. La misura cautelare è scattata all’esito ...

Un ventenne, Raffaele Curcio , nato a Pompei , è stato arrestato dalla polizia di Stato in esecuzione di un' ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli con l'accusa diaggravato e porto e detenzione di arma comune da sparo. La misura cautelare è stata emessa dopo le indagini condotte dalla Squadra Mobile e dal Commissariato San Ferdinando sulla ...... infatti l'uomo era ricercato per un. Atteggiamenti strani del giovane Gli agenti, passando all'altezza di Corso Prestinari, hanno notato lo strano comportamento del giovane che, ...Una corsa contro il tempo per salvare un bambino di 4 anni colpito da un tumore fulminante ha spinto la Procura di Milano ad indagare peri genitori, no vax che avrebbero negato un tampone al bambino, necessario per poterlo trasportare in un altro ospedale. La scoperta del tumore fulminante del bambino . I genitori ...

Figlio in fin di vita, genitori no vax negano test covid: l'accusa è tentato omicidio RaiNews

Si è sottoposta a sua volta a un test Covid la mamma no vax che negava al figlio con diagnosi di sospetta leucemia la possibilità di fare un tampone molecolare ed essere quindi trasferito in un altro ...Il 24enne senza fissa dimora era stato bloccato dagli agenti per un tentativo di furto in un centro commerciale. Portato in questura, è emerso l'ordine di cattura per un accoltellamento avvenuto lo sc ...