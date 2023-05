Tenta di rubare le ruote di un’auto | Arrestato un 40enne

(Di sabato 27 maggio 2023) perto furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficialediledifinisce nei guai. Giovedì notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Domenico Fontana per una segnalazione di furto su. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato una persona armeggiare sull’auto segnalata ma la stessa, alla loro vista, si è data alla fuga salendo a bordo di un altro veicolo. Ne è nato un lungo inseguimento fino a quando, giunti in viale Colli Aminei, gli agenti hanno raggiunto il fuggitivo e, non senza difficoltà, bloccato; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto nel veicolo diversi arnesi atti allo ...

NAPOLI. Stanotte gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Domenico Fontana per ...ACATE - 2 ladri sfondano con l'auto la recinzione di un agrumeto e tentano di300 chili di arance: è accaduto nell'agro di Acate. I carabinieri, intervenuti dopo l'allarme del proprietario del terreno, hanno bloccato uno dei 2 ladri, ovvero un 40enne, mentre il complice, ...Acate - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Vittoria, nell'adempimento di mirati servizi finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, nella notte del 25 ...

Tenta di rubare un cane, ma l'animale si impunta: finisce malissimo Today.it

L'uomo è stato bloccato dai militari dell'Arma dopo essere stato 'incastrato' da alcune telecamere di sicurezza ...NAPOLI. Stanotte gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Domenico Fontana per..