...si è spinto fino alle semifinali e si è arreso in due set a Daniil Medvedev . Numeri che ... ha dichiarato recentemente Aliassime nelle parole raccolte daActu. 'Non escluderei nemmeno ...... "Mi sono sentito maleho sentito che non poteva giocare qui e probabilmente per il resto dell'anno. Come fan del, lo guardo sempre giocare. Voglio sempre vedere i migliori giocatori ...Infine Jasmine Paolini , n.52 WTA, troverà dall'altra parte della rete la rumena Sorana Cirstea , n.31 del ranking, già sconfitta in tre set nei quarti a Portoroz (cemento) nel 2021poi la ...

Tennis: quando inizia il Roland Garros e chi sono i favoriti ilGiornale.it

Da domenica 28 maggio comincia il Roland Garros. Senza Federer (ritirato) e Nadal (fuori per infortunio) il favorito del torneo è lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo ...Dopo quello di Federer, si avvicina anche il ritiro dell’iberico, la cui carriera è stata martoriata da traumi e infortuni di ogni genere ...