Tennis | Lucia Bronzetti trionfa a Rabat | “Felicissima del primo titolo | buona fortuna per Parigi”

(Di sabato 27 maggio 2023)ha conquistato il torneo WTA 250 di, battendo in tre set l’austriaca Julia Grabher nella finale andata in scena sulla terra rossa marocchina. La 24enne ha messo le mani sul suonel massimo circuito e può così guardare con grande ottimismo verso il Roland Garros, che scatterà domani a. L’azzurra ha dimostrato la propria crescita dal punto di vista tecnico e agonistico durante una splendida settimana in Nord Africa.ha espresso la propria soddisfazione al termine della partita: “Sonodel mio. Non so davvero cosa dire. Mi congratulo prima di tutto con Julia per la grande settimana,...

L'azzurra, finalista a Palermo 2022, piega in finale l'austriaca Grabher in tre set RABAT (MAROCCO) - Primo titolo Wta in carriera per Lucia Bronzetti, che conquista il titolo nel "Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari che si è concluso sulla terra rossa di Rabat, in ... Rabat entrerà nel cuore di Lucia Bronzetti. Dopo aver perso dieci partite di fila nei main draw del WTA Tour, escludendo competizioni a squadre e WTA 125, la romagnola festeggia in Marocco il primo titolo in carriera. Nella ... Il ritorno in top 70 Grazie al titolo a Rabat, Lucia Bronzetti ha guadagnato 37 posizioni nel

