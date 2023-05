Tempesta d' amore | trame dal 28 maggio al 3 giugno 2023 | Josie tradirà il segreto di Paul?

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 27 maggio 2023) La prossima settimana di programmazione did'sarà ricca di colpi di scena e puntate al cardiopalma, come segnalano ledella soap opera di Rete 4 dal 28al 3. Innanzitutto, Ariane lancerà una pesante fioriera dal balcone con l'obiettivo di uccidere Christoph, malo salverà e si ferirà al suo posto. Per fortuna, il giovane riporterà ferite lievi e, poco dopo, verrà a sapere con sgomento che Constanze difenderà la Kalenberg in tribunale. Intanto, Vanessa e Max saranno in procinto di trasferirsi nella loro nuova casa e Gerry sarà certo che la coppia gli abbia riservato una camera, ma andrà incontro ad una cocente delusione. A quel punto, Erik proporrà al ragazzo di diventare coinquilini, mentre Christoph, che sarà sicuro che ...