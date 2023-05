(Di sabato 27 maggio 2023) Omicidio in tarda serata a. Un uomo di 62 anni, Cosimo Nardelli, è statoto con almeno cinquediperin via Cugini, nella zona alle spalle del mercato Fadini, ed è ...

Omicidio in tarda serata a. Un uomo di 62 anni, Cosimo Nardelli, è stato colpito con almeno cinque colpi di pistola per strada in via Cugini, nella zona alle spalle del mercato Fadini, ed è morto poco dopo il suo arrivo ...Tragicamente, ilè stato colpito da un malore: si è seduto su una panchina ed è stato ... Solo pochi giorni fa, sullo stesso tema, è emersa la tragica morte di un primario di Manduria (), ...Omicidio in tarda serata a. Un uomo di 62 anni, Cosimo Nardelli, è stato colpito con almeno cinque colpi di pistola per strada in via Cugini, nella zona alle spalle del mercato Fadini, ed è morto poco dopo il suo arrivo ...

Taranto, un 62enne ucciso per strada a colpi di pistola - Ultima Ora Agenzia ANSA

Cosimo Nardelli è stato colpito cinque volte davanti al portone di casa sua. Trasportato d'urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo il suo arrivo al Pronto soccorso ...Omicidio in tarda serata a Taranto. Un uomo di 62 anni, Cosimo Nardelli, è stato colpito con almeno cinque colpi di pistola per strada in via Cugini, nella zona alle spalle del mercato Fadini, ed è mo ...