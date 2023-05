Tanti auguri | caro Henry La testimonianza dell’amb Sessa

Leggi su formiche

(Di sabato 27 maggio 2023)Kissinger apparteneva a quella generazione di giganti in grado di gestire le relazioni internazionali con una visione di lungo periodo. Così a Formiche.net l’ambasciatore Riccardo, presidente della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale ed editorialista del Messaggero, già ambasciatore d’Italia a Belgrado, Teheran, Pechino e alla Nato. Quale aspetto crede vada sottolineato dell’ex segretario di stato rispetto alla sua persona, alla sua mission e alla sua postura? È stato un grande protagonista della vita internazionale di questi decenni, un grande pragmatico i cui comportamenti, in più di un’occasione, hanno suscitato non poche polemiche e critiche, a cominciare da casa sua. Kissinger, inoltre, è stato sempre al centro di molteplici contatti e chiunque passava nelle vicinanze del suo studio finiva per rivolgersi a lui, per ...