Tajani chiede spazio a Germania e Francia | non ci sono solo loro nell' Ue

Leggi su iltempo

(Di sabato 27 maggio 2023) Continuano le frizioni geopolitiche all'interno dell'Unione europea. Dopo i tumulti delle ultime settimane ci pensa ora Antonio, ministro degli Esteri presente a Napoli per il convegno «Verso il secondo Vertice Onu sui sistemi alimentari: l'Italia presenta Agritech» nel polo universitario di San Giovanni a Teduccio, a rinfocolare le polemiche con Parigi e Berlino: «Non può esserci un'Europa in cui ci, l'Italia deve svolgere un ruolo paritario. Siamo la seconda potenza industriale dell'Unione Europea e con un Paese industriale come ladobbiamo lavorare insieme»si è anche soffermato sulla «chiusura» dell'incidente diplomatico con la: «È importante perché con la...