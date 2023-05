Tajani | Blue economy deve guardare a infrastrutture | fondamentale portualità più moderna

(Di sabato 27 maggio 2023) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "L'economia del mareanche alle. Nel 2022 abbiamo fatto affari per 600 miliardi di euro, l'export rappresenta circa il 40% del nostro Pil ma se non c'è un a buona economia del mare rischiamo di non essere competitivi. Le nostre aziende sono competitive se non fanno aumentare i costi, e questo dipende anche dal sistema portuale. Unapiùper il sistema italiano per incentivare le esportazioni". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antoniointervenendo in video-collegamento al secondo Summit nazionale dell'Economia del MareForum in corso a Gaeta. "Il Mediterraneo diventa un ponte verso l'Africa, per favorire la crescita di quel ...

"Stiamo lavorando per questo e ci sarà presto in consiglio dei ministri un disegno di legge per rafforzare il made in Italy. Lavoriamo in sinergia con i vari ministeri per fare in modo che i prodotti ...“L’economia del mare deve guardare anche alle infrastrutture. Nel 2022 abbiamo fatto affari per 600 miliardi di euro, l’export rappresenta circa il 40% del nostro Pil ma se non c’è un a buona economia ...