Tajani | “Blue economy deve guardare a infrastrutture | fondamentale portualità più moderna”

(Di sabato 27 maggio 2023) GAETA – L'economia del mare, la cosiddetta "Blue economy", deve "guardare anche alle infrastrutture. Nel 2022 abbiamo fatto affari per 600 miliardi di euro, l'export rappresenta circa il 40% del nostro Pil ma se non c'è un a buona economia del mare rischiamo di non essere competitivi. Le nostre aziende sono competitive se non fanno

GAETA - L'economia del mare, la cosiddetta "Blue economy", deve "guardare anche alle infrastrutture. Nel 2022 abbiamo fatto affari per 600 miliardi di euro, ..."Stiamo lavorando per questo e ci sarà presto in consiglio dei ministri un disegno di legge per rafforzare il made in Italy. Lavoriamo in sinergia con i vari ministeri per fare in modo che i prodotti ...