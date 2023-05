Svolta Blucerchiata | la Sampdoria ceduta a Radrizzani e Manfredi

(Di sabato 27 maggio 2023) AGI - Primo passo decisivo per la cessione della, appena retrocessa in Serie B e a rischio fallimento. Nella notte il cda blucerchiato ha firmato la prima bozza di accordo per il passaggio del club all'attuale patron del Leeds, Andrea, e al suo socio Matteoe il documento è stato inviato alla famiglia di Massimo Ferrero che è l'attuale proprietaria. Lunedì dovrebbe arrivare la formalizzazione dall'assemblea degli azionisti che si riunirà in seconda convocazione a Corte Lambruschini, ha riferito il sito di Gazzetta. Il presidente Lanna, i vice presidente Romei, Panconi e Bosco hanno sottoscritto la bozza d'intesa con Gestio Capital, il fondo di, e Aser Ventures di, i quali hanno quindi superato la concorrenza del finanziere Alessandro Barnaba che aveva ...

Il futuro della Sampdoria potrebbe avere avuto unadecisiva nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio. La societàera in attesa delle offerte definitive e vincolanti da parte dei due soggetti in corsa per l'acquisizione del ...In questo clima di grande caos e di febbrile attesa per una possibilesul fronte societario ...gli infami') e il solito slogan - 'Giù le mani dalla Sampdoria' - scanditi dalla marea...Importanteper la cessione della Samp con Barnaba che trova l'accordo con Sace, il soggetto che garantisce la maggior parte del debito della societànelle mani di Banca Sistema e Macquarie. ...

Si potrebbe chiudere a breve la questione legata alla cessione del club blucerchiato con il proprietario attuale del Leeds che sembra aver battuto la concorrenza del finanziere Alessandro Barnaba, che ...ll futuro della Sampdoria ha conosciuto una svolta nella notte. Ieri sera infatti il club blucerchiato ha ricevuto le due proposte, definite le ultime in assoluto, da parte di Barnaba e del duo Manfre ...