Super-K. Henry Kissinger visto da Del Pero

(Di sabato 27 maggio 2023) “Il modo di rappresentare la politica mondiale diè sempre stato essenzialista: in fondo c’è un carattere innato nelle nazioni che definisce la loro immutabile identità e, se correttamente decifrato, aiuta a spiegare le loro scelte di politica estera. Che si tratti dell’infatuazione dell’America per le soluzioni legalistiche (e finaliste), della perenne ansia di status della Russia, dell’insicurezza congenita della Germania o del sottile e storicamente consapevole confucianesimo della Cina, le politiche estere delle nazioni sono guidate da elementi immutabili, anzi essenziali: culturali, demografici, geografici”, spiega Mario Del, professore di Storia internazionale del Centre d’Historie del prestigioso ateneo parigino SciencesPo. In una conversazione con Formiche.net, il docente italiano, tra i massimi esperti ...