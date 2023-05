Suicidio Dortmund | il Mainz è il Lecce del Borussia

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 27 maggio 2023) Si chiude oggi la Bundesliga tedesca con la vittoria del Bayern Monaco. Fino all’ultima giornata, Bayern Monaco esi sono date filo da torcere per la vittoria del campionato, ma sono stati i bavaresi a trionfare alla fine. La giornata ha visto ilaffrontare ilin casa e pareggiare per 2-2, mentre il Bayern Monaco ha giocato in trasferta contro il Colonia e ha vinto 1-2. Per la squadra di Tuchel è l’undicesimo titolo consecutivo, deciso da un gol del giovane Musiala all’89esimo. La partita si era aperta con il gol di Coman all’ottavo minuto, con Ljubicic (Colonia) che l’aveva pareggiata su calcio di rigore. La giovane promessa tedesca Jamal Musiala, però, ha spezzato le speranze dei gialloneri e ha portato l’undicesimo titolo consecutivo alla sua squadra. Proprio come il ...