(Di sabato 27 maggio 2023), 27 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'Esercitoese e le Forze paramilitari di supporto rapido (RSF) hanno ripreso i combattimenti ae nella città di El Fasher, nello stato del, in quella che è l'ennesima violazione del cessate il fuoco concordato lunedì scorso per facilitare l'arrivo degli aiuti umanitari. I combattimenti a El Fasher vanno avanti da tre giorni, segno che il conflitto si sta spostando nel sud del Paese, ma media arabi hanno confermato anche sporadici combattimenti oggi nella la capitale. L'Esercito ha chiuso nelle ultime ore il passaggio attraverso il ponte Al Fatihab, che collegacon Omdurman. In un comunicato pubblicato su Twitter, l'RSF ha denunciato che nelle ultime ore l'esercitoese ha ...

Khartoum, 13. Riprenderanno domani a Gedda, in Arabia Saudita, i colloqui tra i rappresentanti delle parti in conflitto da quasi un mese in. Lo fanno sapere fonti di Riyad, precisando che le trattative si incentreranno sulle modalità di consegna degli aiuti umanitari e sull'apertura di corridoi sicuri da parte delle forze ...

Sudan: riprendono le ostilità a Khartoum e nel Darfur Settentrionale La Nuova Ferrara

