Strasburgo vs Paris Saint-Germain – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 27 maggio 2023) Con un solo punto sabato 27 maggio sera per conquistare il titolo numero 11 della Ligue 1, ilsi reca allo Stade de la Meinau per affrontare lonel penultimo turno della stagione 2022-23. I padroni di casa sono in una situazione simile, anche se all’altro capo della classifica. I padroni di casa si trovano in una situazione simile, anche se dall’altra parte della classifica, perché un pareggio garantirebbe ai Coureurs di rimanere in serie A anche nella campagna 2023-24. Il calcio di inizio divse previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due ...