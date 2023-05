Strage Georgofili | Foti | ' tenere guardia altissima'

(Di sabato 27 maggio 2023) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - “Sono passati 30 anni dalladi via deie il compito della politica è di non dimenticare e dilaperché momenti tragici come quelli, che costarono la vita a cinque innocenti, e tra questi due bambini, non si ripetano". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Tommaso. "La mafia -aggiunge- non usa più la lupara come in quegli anni, ma non è sconfitta e potrebbe rialzare la testa in ogni momento. Lo Stato ha il dovere di combatterla e come accadde allora di sconfiggerla. Come ebbe a dire Giovanni Falcone, ogni cosa ha un inizio e una fine, e un giorno ci sarà la fine anche della mafia. Noi lavoriamo ogni giorno per questo”.

