Strage Georgofili | Fontana | ' coltivare sempre valori legalità e giustizia'

(Di sabato 27 maggio 2023) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "In occasione del 30/mo anniversario delladi via dei, desidero rendere il mio omaggio alla memoria delle vittime e rinnovare le espressioni di solidarietà e vicinanza alle loro famiglie e a quanti rimasero feriti. Nel ricordo di quel vile attentato mafioso, che ha segnato profondamente la storia della nostra Repubblica, richiamo con forza l'importanza per tutti noi di difendere edellae della, che sono la base della nostra democrazia. Occorre sostenere con determinazione quotidiana ogni iniziativa volta a contrastare la criminalità organizzata". Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo

"Nessun fiorentino, nessun italiano, potrà mai dimenticare ladei. Così come nessuno potrà mai cancellare dalla memoria quegli anni così difficili per la nostra Nazione, segnati da ..."Nessun fiorentino, nessun italiano, potrà mai dimenticare ladei. Così come nessuno potrà mai cancellare dalla memoria quegli anni così difficili per la nostra Nazione, segnati da ...... Firenze ha ricordato le cinque vittime di via dei, la prima e più eclatante tra le ... la bambina uccisa quella notte e autrice della poesia Tramonto incisa sul luogo della

Strage Georgofili: donazione-simbolo di sangue a Meyer Agenzia ANSA

Sono passati trent'anni dalla strage di via dei Georgofili a Firenze. Nell'esplosione di una autobomba morirono cinque persone: Fabrizio Nencioni e Angela Fiume, marito e moglie, le loro figlie Cateri ...