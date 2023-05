Strage di Via dei Georgofili 30 anni dopo | non conosciamo ancora i mandanti esterni alla mafia

Leggi su velvetmag

(Di sabato 27 maggio 2023) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Firenze, nel pomeriggio del 27 maggio per commemorate i 30mafiosa di via dei. Alle 1.04, ora dell’esplosione dell’autobomba, come sempre in città si è svolto il ricordo dei fiorentini, in corteo finoTorre dei Pulci. Nelle notte del 27 maggio 1993 un furgoncino Fiat Fiorino carico di circa 250 chili di esplosivo saltò in aria, comandato a distanza, sul retro degli Uffizi. E squarciò l’antica Torre dei Pulci, sede dell’Accademia dei, e dell’abitazione della famiglia dei custodi. Vigili del fuoco il 27 maggio 1993Torre dei Pulci esplosa. Foto Twitter @PietroGrasso, le vittime Morirono il vigile urbano Fabrizio Nencioni, 39 ...