Strage dei Georgofili | il ricordo della notte del 26 maggio 1993 Del cronista e del professor Scaramuzzi Foto

(Di sabato 27 maggio 2023) Ladeitrent'anni dopo. Oggi verrà anche il presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, a ricordare. Stac'è stata la cerimonia, con Giani, Nar, i parenti delle 5 vittime, i fiorentini. Ma faccio il salto indietro, come a voler squarciare il velomemoria. Avevamo titolato, su "La Nazione", che c'era stata, alle 1,04 di quel 26, un'esplosione di gas in via dei. Con morti e feriti. Un caso doloroso, ma spiegabile. La realtà la scoprii intorno alle 7,30mattina quando, appena arrivato sul Piazzale degli Uffizi, vidi uscire dalla porta dell'Accademia, coperti di polvere, Elveno Pastorelli, capoProtezione civile, e Sandro Federico, ...

Leggi Anche 'Non solo Cosa nostra, ma un doppio livello: ladi viaGeorgofili fu un'operazione di falsa bandiera'. La relazione parlamentare Tanto è più dura una guerra, tanto più grande, ......notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 la mafia colpisce Firenze con l'attentato terroristico di viaGeorgofili. Un'autobomba viene fatta esplodere nei pressi della Galleria degli Uffizi: la...Sul Fatto Quotidiano in edicola abbiamo pubblicato per la prima volta le foto scattate, anche dal cielo, dalle forze di Polizia per la Procura di Firenze dopo ladi viaGeorgofili della notte tra il 26 e il 27 maggio 1993, e quelle ralizzate dopo la bomba di Milano in via Palestro e dopo gli attentati di Roma sempre nella notte tra il 27 e il 28 ...

Georgofili, 30 anni la strage. Cerimonia per ricordare le vittime dell'autobomba Agenzia ANSA

Il militare, che in passato ha indagato sulla strage di Erba ed è in servizio a Costa Masnaga, ha fatto perdere le sue tracce nei giorni scorsi. Da ieri si passa al setaccio l'area del Lambro ...