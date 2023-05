Strage dei Georgofili | cerimonia con Mattarella e i magistrati Ma i giornalisti sono stati lasciati fuori Protestano Ast e Odg

... scatta la rivoltadi innocenti Un motociclista di 30 anni è morto a Bergamo, travolto da un ... L'appellogenitori: 'Servono 400mila euro' Cosa è successo Il primo incidente è avvenuto quasi ...Considerata per anni un male necessario, nel 2011 ladi Dersim è stata per la prima volta ... Lo scorso 19 aprile, in unosuoi tipici video girati nel tinello di casa e condivisi su Twitter, ......di polizia tributaria della guardia di finanza di Roma aveva ampiamente riferito sul clan...serie del Blog Mafie è dedicata al maxi processo in occasione del trentunesimo anniversario della...

Mafia, a Firenze trent'anni fa la strage di via dei Georgofili: la città ricorda le vittime dell'attentato TGCOM

“Scarantino e’ stato ricattato. Non sopportando le torture del carcere di Pianosa, non sopportando piu’ le continue pressioni esercitate da La Barbera e da Bo Mario, con i colloqui investigativi, quel ...Trent’anni dopo la Strage dei Georgofili, la magistratura fiorentina, che fu subito in prima linea nelle indagini, ha organizzato oggi pomeriggio, nell’Auditorium del Palazzo di ...