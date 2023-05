Stiglitz | rischio recessione in Usa e Europa | da rialzo tassi impatto su credito

(Di sabato 27 maggio 2023) A Trento l’intervento del premio Nobel per l’Economia 2003. Anche oggi folta la presenza del governo con il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, dell’Università e ricerca, Anna Maria Bernini, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani

... 6 premi Nobel (Joseph, Robert Shiller, Muhammad Yunus, Tawakkol Karman, Lech Walesa e ... La sostenibilità è un argomento centrale "ma corre ungrave, quello di diventare una moda e ...... si confronteranno sulle tematiche al centro degli interessi di ricerca attuali di, come ... Tra loro sarà presente anche Lord Nicholas Stern, l'autore del primo rapporto sulclimatico ...... alpandemie, all'emergenza energetica e climatica. A farlo durante i giorni di Trento, dal ... Joseph, Premio Nobel per l'economia 2001 per il contributo alla teoria dell'informazione ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 27 mag - Nonostante qualche segnale di miglioramento dell'economia, in Europa e negli Stati Uniti, una recessione e' ancora possibile, visti i molteplici risch ...In altri termini, ha affermato Stiglitz a margine della sua Lectio Magistralis all’Università Cattolica di Milano, l’Europa non può seguire una politica diversa dato che, se non aumenta a sua volta i ...