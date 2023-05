Stiglitz | «Incompetenza del Governo nella gestione dei fondi Pnrr | rischio recessione»

Leggi su ilsole24ore

(Di sabato 27 maggio 2023) A Trento l’intervento del premio Nobel per l’Economia 2003. Anche oggi folta la presenza delcon il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, dell’Università e ricerca, Anna Maria Bernini, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani