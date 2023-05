"Stasi ha ucciso ed è già fuori. La legge è dura da accettare"

(Di sabato 27 maggio 2023) Ad Alberto permessi per lasciare il carcere e andare al lavoro. La madre di Chiara: "Nessuno ci ha avvisati, è un dispiacere"

Rita Preda, la madre di Chiara Poggi commenta le uscite dal carcere di Alberto per lavoro. Amaro anche il commento della mamma di Chiara Poggi, Rita Preda: 'Sapere che chi ha ucciso nostra figlia dopo sette anni è impegnato a dare una quota mensile del suo stipendio per un minimo di 9 mila euro l'anno'. Dall'indagine è emerso che sarebbe stato ucciso per un debito di 5mila euro, che avrebbe accumulato per droga che sarebbe stata consumata nel suo appartamento e non pagata.

Condannato a 16 anni per omicidio, da gennaio lascia la cella per qualche ora. Deve risarcire i parenti della vittima con 700mila euro: ne ha versati già la metà . La famiglia di lei: "Ha ucciso nostr ...Ad Alberto permessi per lasciare il carcere e andare al lavoro. La madre di Chiara: "Nessuno ci ha avvisati, è un dispiacere" ...