Springsteen a Ferrara | parla il chitarrista Little Steven | «Il nostro silenzio? Non sapevamo niente della tragedia»

(Di sabato 27 maggio 2023) Dopo le polemiche contro il concerto di Brucee la sua scelta di non spendere neanche una parola per le vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, Stevie Van Zandt squarcia il. «Non ne», così il musicista noto comee componenteE-Street Band risponde a un utente che su Twitter gli ha chiesto spiegazioni. «Ti conosco come uomo e artista dai grandi valori. Un uomo onesto, ma soprattutto un uomo libero. Ho partecipato allo show di. Non posso credere che tu sapessi di questae nessuno dal palco ha dettoperché conosco il tuo cuore, il tuo spirito, e la tua fede: è assolutamente impossibile», gli ha ...

"Andavamo camminando sotto la pioggia, parlavamo del dolore che tenevamo nascosto al mondo" canta Brucein "Bobby Jean". Pioggia, dolore Nel suo concerto dinon ha detto nulla sull'alluvione, pur essendo a poche ore e non molti chilometri di distanza dai territori devastati dalle ...Dopo le polemiche contro il concerto di Brucee la sua scelta di non spendere neanche una parola per le vittime dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, Stevie Van Zandt squarcia il silenzio. "Non ne sapevamo niente", ..."Non ne sapevamo nulla". Brucenon ha detto un parola sull'alluvione durante il concerto aperché non era a conoscenza che parte della regione fosse sott'acqua e che ci fossero state vittime, dispersi e migliaia ...

L’emergenza in Emilia-Romagna «Non ne sapevamo niente». Parola di Stevie Van Zandt, meglio noto come Little Steven, tra i componenti della E-Street Band e braccio destro di ...“Non sapevamo niente dell’emergenza in Emilia-Romagna”. Così Little Steven, Stevie Van Zandt, attore e chitarrista storico braccio destro di Bruce Springsteen dopo le polemiche per il silenzio di ...