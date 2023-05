Spezia-Torino | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca

... figli di due vittorie (Udinese e Sampdoria), due pareggi (e Salernitana) e una sconfitta (... dal pareggio casalingo per 1 - 1 contro loè iniziata una leggera flessione in campionato che ...Commenta per primo Sono 25 i convocati di Ivan Juric per la partita di questo pomeriggio contro lo. Solo due gli assenti tra le fila del: Nemanja Radonjic e Valentino Lazaro . Ecco l'elenco completo dei convocati: Portieri : Fiorenza, Gemello, Milinkovic - Savic Difensori : Aina, ......primo Valentino Lazaro non è stato convocato per la partita di questo pomeriggio contro lo. ...o se invece potrà recuperare per la partita contro l'Inter che chiuderà il campionato del

Spezia-Torino, perché sì e perché no: tre punti obbligatori per entrambe Toro News

Nella puntata di Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono sfidati nelle previsioni della 37esima giornata di Serie A.Probabile formazione Spezia / Al fianco di Nzola c’è dal primo minuto Gyasi, in panchina invece l’ex obiettivo granata Shomurodov Eldor Shomurodov a gennaio è stato al centro di un duello di… Leggi ...