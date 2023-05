Spezia-Torino LIVE 0-1 | granata a caccia del raddoppio

(Di sabato 27 maggio 2023) Il match valido per la 37esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 37esima giornata di Serie A.

Il programma parte alle ore 15 con due gare in contemporanea, Salernitana - Udinese e, che mettono in palio obiettivi decisamente agli antipodi. Leonardo Semplici (Lapresse) - ...Hanno le stesse mire del Bologna anche Monza, Fiorentina,e Udinese, le altre quattro ... già messosi in mostra un anno fa sulla panchina dello. A settembre, infatti, il Bologna sembrava ...Episodio di razzismo a Ladove la partita è stata interrotta per due minuti nel finale del primo tempo per gli insulti rivolti all'allenatore del, Ivan Juric. Il croato ha richiamato l'attenzione dell'arbitro ...

Spezia-Torino, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

SECONDO TEMPO 3' Triangolazione tentata dal Toro, ma sbaglia l'ultimo pallone Vlasic. 2' Traversone di Agudelo, smanaccia Savic poi la difesa spazza, ma è ancora Spezia.SECONDO TEMPO Ricomincia la gara, nello Spezia sono entrati Zurkowski e Agudelo per Bourabia ed Ekal. Tornano in campo le due formazioni per disputare la ripresa. Pronti ad ...