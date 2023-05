Spezia-Torino LIVE 0-0 | prime fasi bloccate di gioco

(Di sabato 27 maggio 2023) Il match valido per la 37esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 37esima giornata di Serie A.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 37ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Guida. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Il programma parte alle ore 15 con due gare in contemporanea, Salernitana - Udinese e, che mettono in palio obiettivi decisamente agli antipodi. Leonardo Semplici (Lapresse) - ...Semplici ritrova Amian e lancia Gyasi al fianco di Nzola. Formazione confermata per il tecnico aquilotto, che si affida dal primo minuto all'undici che ha ...

Spezia-Torino, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

PRIMO TEMPO 10' Brutto fallo di Ekdal su Ricci, giallo giusto. Punizione per il Toro dalla trequarti. 9' Adesso insiste lo Spezia, cross dalla destra di Nzola, deviato, para ...Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta di Spezia-Torino, gara valida per il penultimo turno del campionato di Serie A. SPEZIA-TORINO SPEZIA (3-5-1-1): Dragowski; Wisnieswski, ...