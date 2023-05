Spezia-Torino LIVE 0-0 | iniziata la sfida

(Di sabato 27 maggio 2023) Il match valido per la 37esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 37esima giornata di Serie A.

Semplici ritrova Amian e lancia Gyasi al fianco di Nzola. Formazione confermata per il tecnico aquilotto, che si affida dal primo minuto all'undici che ha ...Alle 15 andrà in scena la 37esima giornata del campionato di Serie A tra. Ecco le formazioni ufficiali Le formazioni ufficiali di(3 - 5 - 2): Dragowski; Ampadu, Winiewski, Nikolaou; Amian, Bourabia, Esposito, Ekdal, Reca; Gyasi, Nzola. All. Semplici.(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Schuurs, Buongiorno,...Alle 15, di scena l'Udinese a Salerno e loin casa contro il. Nulla da dire, ormai, per l'annata degli uomini di Sottil e di Paulo Sousa, ampiamente stabili a metà classifica - i ...

Spezia-Torino, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

PRIMO TEMPO Comincia i questo momento la partita, primo pallone mosso dalla formazione granata. Entrano in campo le due formazioni per iniziare la gara. Buongiorno a tutti e benvenuti ...Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta di Spezia-Torino, gara valida per il penultimo turno del campionato di Serie A. SPEZIA-TORINO SPEZIA (3-5-1-1): Dragowski; Wisnieswski, ...