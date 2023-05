Spezia-Torino | le probabili formazioni

(Di sabato 27 maggio 2023) Questo pomeriggio in campo la sfida di Serie A tra, ecco ledella partita Questo pomeriggio in campo la sfida di Serie A tra, ecco ledella partita.(3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Gyasi, Nzola. All. Semplici(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Sanabria. All. Juric

... Salernitana - Udinese e(ore 15), Fiorentina - Roma (ore 18) e Inter - Atalanta (ore 20.45). Domani tocca a Verona - Empoli (ore 12.30), Bologna - Napoli e Monza - Lecce (ore 15), ...Corsa salvezza nel vivo per loche sfida in casa ilcon l'obiettivo di tre punti cruciali nella corsa a tre con Lecce e Verona. All'ultima giornata gli uomini di Leonardo Semplici dovranno far visita alla Roma e per ...Il programma e i telecronisti su Dazn di, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. Scontro di clamorosa importanza per entrambe: da una parte i liguri a caccia di punti salvezza in questo tesissimo ...

Verso Spezia-Torino: probabili formazioni e ultime news Toro News

Si parte alle 15.00 con la doppia sfida Salernitana-Udinese e Spezia-Torino. Si continua alle 18.00 con Roma-Fiorentina, per chiudere poi il programma alle 20.45 con Inter-Atalanta. Scopriamo insieme ...Oggi alle ore 15:00 le Aquile scenderanno in campo sul terreno dello stadio "Alberto Picco" per affrontare il Torino nel 37º turno della Serie A 2022/23.