Spezia-Torino | le formazioni ufficiali | Maldini recupera per la panchina | Miranchuk dal 1'

Il programma parte alle ore 15 con due gare in contemporanea, Salernitana - Udinese e, che mettono in palio obiettivi decisamente agli antipodi. Leonardo Semplici (Lapresse) - ...Ivan Juric, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A contro loIvan Juric, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A contro lo. Portieri: Milinkovic - Savic, Fiorenza, Gemello. Difensori: ...FORMAZIONI UFFICIALI: in attesa: in attesa

Spezia-Torino, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

In the 37th round of Serie A Tim, coach Semplici's Aquile take on Torino at the "Alberto Picco" stadium. For the occasion, the Aquilotto coach opts for the 3-5-2 that will see Dragowski between the po ...Il Torino alla penultima giornata di campionato ha un unico obiettivo: vincere per rimanere in lotta per l’8° posto in modo da sperare di approdare ai preliminari di Conference League. Il Monza è dava ...