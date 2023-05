Spezia-Torino | cori razzisti contro Juric | gioco fermo per qualche minuto

(Di sabato 27 maggio 2023)Ivannel finale del primo tempo di, match della trentasettesima giornata di Serie A. Al ‘Picco’ nel settore posizionato dietro alla panchina granata sono stati rivolti alcuni insulti discriminatori all’indirizzo del tecnico. L’arbitro Guida ha fermato per pochi minuti la gara, mentre alcuni giocatori dello– Gyasi e Bastoni su tutti – intimavano al pubblico di finirla. Lo stesso Gyasi successivamente si è avvicinato aper portare la sua solidarietà. Un brutto episodio che macchia una partita fino a quel momento corretta, nonostante la grande posta in palio tra le due squadre. Poco dopo anche lo speaker dello stadio, come riporta Dazn, è intervenuto per leggere il solito messaggio ...

Il match valido per la 37esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 37esima giornata di Serie ...Il programma parte alle ore 15 con due gare in contemporanea, Salernitana - Udinese e, che mettono in palio obiettivi decisamente agli antipodi. Leonardo Semplici (Lapresse) - ...Al 25 disi sblocca il risultato. Dopo una traversa colpita dai granata, è la stessa squadra di Juric a trovare l'1 - 0 in modo rocambolesco sugli sviluppi di un calcio piazzato. Da corner ...

Cori razzisti dei tifosi dello Spezia nei confronti di Juric: partita interrotta e ripresa dopo qualche minuto ...PRIMO TEMPO Finisce qui il primo tempo. 48' Miranchuk, lancio per Vlasic, anticipa tutto il portiere. 46' Il Toro sparacchia via tutti i palloni senza provare a giocarli. 44' Quattro ...