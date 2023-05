Spezia in crisi nera | il Torino vince in trasferta prima dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di sabato 27 maggio 2023) Loperde clamorosamente in casa contro ilcon il risultato di 4-0. La squadra di Leonardo Semplici non sfrutta il turno casalingo e ora rischia la retrocessione. RETROCESSIONE – 31 punti in campionato in 37 partite per lo. La sconfitta di oggi contro ilcondanna i liguri a vivere un’ultima settimana di Serie A al cardiopalma. La partita si è conclusa poco fa col risultato di 4-0. Alla squadra di Ivan Juric è bastato un autogol al minuto 24 di Przemyslaw Wisniewski, propiziato dal tiro di Wilfried Singo per aprire il match. Il raddoppio è poi arrivato al 72? grazie alla rete di Samuele Ricci. Si iscrivono all’appello anche Ivan Ilic con la terza rete al 76? e Yann Karamoh nei minuti di recupero. I granata alimentano il sogno Conference League e salgono a quota 53 punti all’ottavo posto. ...