Medici: dopo rogo rischi da eventuale diossina nell'aria " Una eventuale diffusione di diossina nell'aria causata dall'presso la fabbrica di plastica di Fidenza determinerebbe enormi rischi ...Unosi è sviluppato nel quartiere La Bionda, a Fidenza, intorno alle 13:30. Le fiamme stanno divorando in queste ore la Monteplast, una fabbrica che si occupa della lavorazione di ...Il rogoè divampato in pochi minuti. Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato l'. Il rogo ha provocato il collasso della struttura, una delle pareti perimetrali è ...

Spaventoso incendio devasta un magazzino a Fidenza: rischio diossina nell'aria Gazzetta del Sud

Un'altra sequenza dell'incendio di Fidenza che fa venire i brividi. Le fiamme stanno avvolgendo e consumando il capannone della Monteplast. Un magazziniere sta cercando, con il muletto, di salvare il ...Uno spaventoso incendio si è sviluppato nel quartiere La Bionda, a Fidenza, intorno alle 13:30. Le fiamme stanno divorando in queste ore la Monteplast, una fabbrica che si occupa della lavorazione di ...