Spaccio di droga nelle Groane | condanne fino a 9 anni

Sono stati condannati in Tribunale gli 8 marocchini che gestivano lo spaccio di droga nel Parco delle Groane nella zona di Ceriano Laghetto. Il giudice di Monza ha inflitto pene fino a 9 anni di reclusione, per quella parte dei 24 arrestati che ha scelto il rito abbreviato e il patteggiamento. Gli imputati, ancora in ... L'articolo proviene da Il Notiziario.

I carabinieri della stazione di Pompei , insieme a quelli del nucleo cinofili di Sarno , hanno arrestato per detenzione dia fini diun 34enne incensurato del posto. Durante una perquisizione nel suo garage , i militari hanno sequestrato 38 chili e 800 grammi di marijuana . Laera suddivisa in grosse ...Aveva un autentico supermercato di armi ein casa. La polizia ha arrestato G. N., una 36enne napoletana ritenuta responsabile di detenzione edi stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di arma da sparo. La scoperta è ......chiamati a illustrare il presunto "inferno" dipingevano i reclusi (pluri - denunciati pero ... un 22enne brasiliano clandestino in Italia dal 2019 - denunciato più volte per, ricettazione ...

La marijuana suddivisa in grosse buste trasparenti sulle quali erano impressi i nomi della varietà di stupefacente.Nel suo garage aveva quasi quaranta chili di droga. I carabinieri di Pompei hanno arrestato un uomo di 34 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo ...