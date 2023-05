... presidente della Salernitana , a Dazn ha tracciato il futuro della squadra: "Vogliamo ...proseguire con lui". Candreva e Ochoa hanno contribuito in maniera determinante alla salvezza: "...Abbiamo le idee chiare sulla prossima stagione, sul ritiro e il tipo di avversari chein amichevole' ha aggiunto, proiettandosi anche già al ritiro estivo che vedrà la Salernitana ...... presidente della Salernitana , a Dazn ha tracciato il futuro della squadra: "Vogliamo ...proseguire con lui". Candreva e Ochoa hanno contribuito in maniera determinante alla salvezza: "...

Sousa: “Vorremmo trattenere i giocatori che possono aiutare, anche Dia” Pianeta Milan

Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l'Udinese: "Anzitutto mi auguro che domani possa esserci uno stadio pieno per celebrare l'ottima stag ...Il tecnico della Salernitana in conferenza stampa: “Anzitutto mi auguro che domani possa esserci uno stadio pieno per celebrare l'ottima stagione che hanno disputato i ragazzi, ci teniamo a chiudere b ...