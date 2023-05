(Di sabato 27 maggio 2023) La bielorussa Yuliya, in campo come atleta neutrale, si aggiudica ala ventiseiesima edizione della "Città diTennis Cup", torneo internazionale femminile con montepremi di 60.

La bielorussa Yuliya Hatouka, in campo come atleta neutrale, si aggiudica ala ventiseiesima edizione della "Città diTennis Cup", torneo internazionale femminile con montepremi di 60.000 dollari, che conta nell'albo d'oro giocatrici del calibro di Karolina ...In pole troviamo quindi la Red Bull di Verstappen, indi siglare il crono più veloce anche ... A, in ultima posizione, troviamo la Red Bull di Perez , che ha avuto un incidente durante il ...... sempre valutando il cinema per ciò che è: una meravigliosa forma d'arte indi stupire, ... LaRapito . Marco Bellocchio non è una, ovviamente, ma che sia riuscito a portare un ...

Sorpresa a Grado, vince Hatouka Tiscali

La bielorussa Yuliya Hatouka, in campo come atleta neutrale, si aggiudica a sorpresa la ventiseiesima edizione della “Città di Grado Tennis ...Riscaldamento globale e consumo umano insostenibile hanno già ridotto i livelli di acqua del 53% dei maggiori laghi a livello globale ...