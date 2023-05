Sonego-Shelton | Roland Garros 2023 | programma | orario d’inizio | tv e streaming Precedenti e tabellone

(Di sabato 27 maggio 2023) Lorenzoaffronterà Benal primo turno del, secondo Slam della stagione di tennis che si disputerà sulla terra rossa di Parigi. L’appuntamento è per domenica 28 maggio, sarà il terzo match a partire dalle ore 11.00 sul Campo 13 (in precedenza si giocheranno Udvardy-Shymanovich e Isner-Borges). Il 28enne piemontese incrocerà il 20enne statunitense. Bella sfida tra il numero 45 al mondo e il numero 35 del ranking ATP. L’azzurro ha perso l’unico precedente, andato in scena ai 32mi di finale del Masters 1000 di Cincinnati lo scorso anno: l’americano si impose per 7-5 al terzo set. Il nostro portacolori cercherà di giocarsela alla pari contro il giovane rivale. In palio la qualificazione al secondo turno da disputare contro il vincente del derby francese tra Mannarino e ...

L'altro Lorenzo invece, Musetti, farà il suo esordio in questa edizioe contro la testa di serie numero 30 Ben Shelton, come terzo match sul campo 13. Infine abbiamo Matteo Arnaldi opposto al

