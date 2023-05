Sondaggio | FdI sale al 29 | 6 | gradimento della Meloni al 53% Il Pd frena | malissimo il M5s

(Di sabato 27 maggio 2023) Maggio propizio per il centrodestra e il governo: secondo ildel Corriere, effettuato da Nando Pagnoncelli, FdI si mantiene al primo posto con il 29,6% crescendo ulteriormente rispetto ai due mesi precedenti. Ancora più lusinghiero il giudizio degli italiani per quanto riguarda l’attività di Giorgiae del governo. Per illa luna di miele del governo con gli italiani prosegue In particolare ilpersonale nei confronti del presidente del Consiglio ha raggiunto il picco dei giudizi positivi (53%) dalle elezioni del 25 settembre a oggi, superato solo daldel dicembre 2022. La luna di miele degli italiani con il governoprosegue anche in base all’altro quesito. E cioè sulcomplessivo ...

cattura i consensi pensi dai suoi alleati: la Lega, infatti, cala dello 0,4% al 9,2%, Forza ... Sondaggi Euromedia: nota metodologica Data o periodo in cui è stato realizzato il: 19 maggio ......entro la legislatura' Meloni poi ha sottolineato che non è vera la narrazione per cui 'è per il ... approfondimento, riforme istituzionali importanti per metà degli italiani Meloni: '...Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico vedonoe Pd in crescita rispetto alla ... Sondaggi Tp: nota metodologicarealizzato con metodo CAWI, 3900 interviste raccolte tra il ...

Il sondaggio: FdI torna a salire: 29,6%. Il Pd frena. M5S cala al 15% (meno delle Politiche) Corriere della Sera

Dem al 20,4%. La Lega (8,2%) supera Forza Italia. Consenso stabile per governo e premier. I leader: primo posto per Conte, Berlusconi e Schlein ...Fratelli d'Italia e Partito Democratico registrano una forte crescita dei consensi nelle intenzioni di voto effettuate dai sondaggi Euromedia ...