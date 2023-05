Sondaggi | Fdi torna a crescere | il Pd in calo Berlusconi | 10 punti in più di popolarità

Leggi su open.online

(Di sabato 27 maggio 2023) Ipolitici di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che Fratelli d’Italia èto a. Il partito di Giorgia Meloni guadagna più di mezzo punto percentuale rispetto a un mese fa e si attesta al 29,6%. Mentre il Partito Democratico di Elly Schlein frena la sua corsa. E perde per la prima volta dal cambio di segreteria. Anche la Lega, mentre cala Forza Italia. Così come il Movimento 5 Stelle, che perde un punto e mezzo mentre Più Europa ne lascia sul terreno mezzo. La rilevazione dice che nel complesso il centrodestra guadagna lo 0,2% e il centrosinistra perde lo 0,6%. Nel dettaglio, il Carroccio è all’8,2% e cresce dello 0,2% mentre Forza Italia si attesta al 7,7% (-0,3%).identico per Noi Moderati che si ...