Smackdown 26 05 2023 Road to Night of Champions

(Di sabato 27 maggio 2023) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday. Puntata dello show blu nella quale vedremo Austin Theory difendere la sua cintura da campione degli Stati Uniti contro il guerriero celtico Sheamus. Cameron Grimes tornerà in azione, mentre L.A. Kaffronterà Rick Boogs. Karrion Kross proverà a vendicarsi per non essere stato inserito nel torneo per decretare il nuovo campione dei pesi massimi sfidando AJ Styles in un match. Infine Solo Sikoa e Roman Reigns saranno ospiti del Kevin Owens Show. United States Title Match: Sheamus w/Ridge Holland & Butch vs Austin Theory (3,5 / 5) Scontro valido per la cintura degli Stati Uniti e che nasce dagli screzi tra i due avvenuti nelle ultime settimane. Theory parte molto bene e riesce in più occasioni a tenere sotto scacco il suo avversario. La ...

in diretta dal Coliseo de Puerto Rico de San Juan, è andata in scena l'edizione di Backlash. Prima difesa titolata per la Women's Champion Rhea Ripley. Emozionante l'ingresso di

Plus, both women's titles will be at stake. Raw women's champion Bianca Belair will face off against Asuka while SmackDown women's champ Rhea Ripley takes on Natalya. And a clash of legends is also ...La WWE attualmente si trova in Arabia Saudita, dove tra poche ore andrà in onda Night Of Champions. Ieri notte si è svolta una nuova puntata di SmackDown, preregistrata visto il viaggio in terra saudi ...